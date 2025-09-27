Поиск

Лавров заявил о стремлении Запада экономически удушить Тегеран

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Нежелание Запада дать отсрочку Ирану для продолжения переговоров по СВПД сознательно направлено на экономическое удушение Тегерана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это сознательная операция, направленная на то, чтобы приступить к очередному этапу удушения Исламской республики Иран экономически, финансово и так далее. И вы пишете, периодически политологи об этом упоминают: то, что угроза новых ударов по Ирану сохраняется, и как кто-то сообщает из знающих людей, даже обсуждается в практическом плане, это достаточно показательно", - сказал Лавров в субботу на пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Все это синхронизировано: и военные угрозы, и меры экономического удушения. Это печально, это означает только одно: что западные страны в грош не ставят резолюции СБ ООН", - сказал российский министр.

По словам Лаврова, он направил генеральному секретарю ООН письмо, в котором изложил позицию РФ относительно решения Совета Безопасности по санкциям к Ирану. Как заявил министр, указанное решение "является юридически ничтожным, незаконным и не подлежащим исполнению".

"И поэтому генеральный секретарь, если он привержен уставу ООН, включая те статьи, которые расписывают его обязанности и его полномочия, если он пойдет по пути признания вот этого незаконного действия в Совете Безопасности 26 сентября и будет обслуживать эту процедуру путем создания секретариатских структур - это будет огромной ошибкой и, конечно, это нанесет еще больший урон авторитету и генерального секретаря, и его окружения", - заявил Лавров.

