Минобороны РФ предложило изменить перечень заболеваний, исключающих службу по контракту

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России разработало проект приказа, который расширяет список заболеваний, при наличии которых ограниченно годные к военной службе лица не могут заключить с ведомством контракт в период мобилизации, военного положения.

Документ, опубликованный в субботу на портале проектов нормативно-правовых актов, содержит 35 пунктов, действующий приказ министра обороны РФ № 506 от 7 августа 2023 года насчитывает 26 пунктов.

Среди прочего в проекте указан сахарный диабет без уточнения типа (в действующем приказе прописан диабет I типа), расширен перечень заболеваний глаз, добавлены стойкое понижение слуха, болезни аорты, магистральных и периферических артерий и вен, заболевания челюстей и зубов, деформации и дефекты кисти и пальцев, деформации стопы, последствия переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей, наличие инородного тела в полости черепа и (или) головном мозге.

