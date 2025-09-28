Володин прибыл в Ханой

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, возглавляющий делегацию нижней палаты Федерального собрания, прибыл с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам по приглашению председателя Национального собрания страны Чан Тхань Мана.

В Ханое пройдет четвертое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальным собранием Вьетнама, сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента. На повестке - вопросы законодательного обеспечения развития торгово-экономических связей и инвестиционного климата, укрепление контактов в области энергетики, расширение гуманитарного взаимодействия, а также мониторинг законотворчества в научно-технологической сфере.

Кроме того, запланирован ряд встреч Володина с вьетнамским руководством, отметили в пресс-службе.

В составе делегации: первый заместитель председателя Государственной думы Иван Мельников, заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков, руководитель фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, председатель комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев, председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, председатель комитета по культуре Ольга Казакова, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, председатель комитета по экономической политике Максим Топилин, председатель комитета по энергетике Николай Шульгинов.