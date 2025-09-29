Семь беспилотников сбито в Калужской области

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Семь БПЛА уничтожено в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в понедельник утром.

"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 7 БПЛА. 2 БПЛА уничтожены над территорией Сухиничского района, по одному БПЛА уничтожены над территориями Думиничского, Жуковского, Кировского, Людиновского и Хвастовичского районов", - говорится в сообщении.

Шапша добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.