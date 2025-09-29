Подмосковный Жуковский и калужский "Грабцево" снова обслуживают рейсы

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Жуковский в подмосковном Раменском и аэропорт Калуги снова принимают и отправляют самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в понедельник.

"Аэропорты Жуковский ("Раменское"); Калуга ("Грабцево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Кореняко добавил, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Жуковский.