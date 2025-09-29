"Транснефти" вернут право на инвествычет из региональной части налога на прибыль

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Минфин намерен разрешить "Транснефти" уменьшать региональную часть налога на прибыль (17%) через механизм инвестиционного налогового вычета (ИНВ) и предлагает распространить эту норму на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, то есть с момента, когда компания этого права лишилась.

Поправку могут внести в Госдуму 29 сентября в рамках "бюджетного пакета".

До 2025 года налог на прибыль "Транснефти" рассчитывался по общеустановленной ставке 20%. С 1 января 2025 года ставка должна была вырасти до 25%, как и для всех российских организаций. В конце 2024 года был принят закон, по которому для компании и ее дочерних обществ в 2025-2030 годах налоговая ставка установлена в размере 40%. При этом сумма налога, исчисленная по ставке 23%, зачисляется в федеральный бюджет, а сумма налога по ставке 17% - в бюджеты регионов.

Поправка в статью 286.1 НК, подготовленная Минфином, уточняет, что компания и ее дочерние структуры смогут применять вычет именно к региональной части налога на прибыль (17% с 2025 года). Ранее воспользоваться льготой могли только налогоплательщики с базовой ставкой, а "Транснефть" и ее дочерние общества с 2025 года проходили по специальной норме и право на вычет не имели.

"Предлагается сохранить возможности применения инвестиционного налогового вычета организациями, являющимися субъектами естественной монополии и осуществляющими транспортировку нефти или нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов, и их соответствующих дочерних обществ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"Для организаций, исчисляющих налог на прибыль по ставке пункта 1.19 статьи 284 Налогового кодекса (под который подпадает "Транснефть" - ИФ), целесообразно сохранить возможность применения инвестиционного налогового вычета, которая была у компаний при уплате налога до 2025 года по ставке, установленной пунктом 1 статьи 284 НК, подлежащей зачислению в бюджет субъекта РФ", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина.

Соответствующие поправки учтены в проекте федерального закона, направленном на реализацию основных направлений налоговой политики на очередной период, отметили в ведомстве.

Инвестиционный налоговый вычет - это региональная льгота по налогу на прибыль, введннная с 2019 годп и реализуемая через законы регионов. Максимальный размер вычета варьируется от 50% до 100% региональной части налога.