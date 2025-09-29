Поиск

В Петербурге после рейда по стройкам в полицию доставили 98 мигрантов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Петербурге полицейские провели профилактический рейд по стройкам Красносельского и Петродворцового районов, в отделы после этого были доставлены 98 иностранных рабочих, сообщили в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"98 иностранцев доставили в отделы полиции для дополнительной проверки в связи с отсутствием необходимых документов, подтверждающих законность пребывания и трудовой деятельности", - говорится в сообщении.

Оказалось, что 48 из них работали нелегально, числясь трудоустроенными в других организациях. Миграционная служба решает вопрос об аннулировании их трудовых патентов.

Еще у 24 иностранных граждан обнаружились нарушения правил регистрации, их привлекли к административной ответственности, пятеро могут быть выдворены.

Всего на стройках в двух районах полицейские нашли около трех сотен иностранцев, большинство из них были отпущены ввиду отсутствия нарушений.

