Правительство внесло в Думу предложение обнулить НДС при поставках сырья на аффинаж

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс. В числе прочего он включает предложение ввести нулевую ставку НДС для добывающих компаний при реализации аффинажным организациям руды, концентратов и других промышленных продуктов, содержащих драгметаллы, для аффинажа.

"Таким образом, добывающие предприятия смогут реализовывать продукцию напрямую аффинажным предприятиям. Это позволит увеличить загрузку производственных мощностей и объем производства инвестиционных драгоценных металлов", - считает Минфин РФ.