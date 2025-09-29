Минфин предложил повысить НДФЛ для иностранных агентов до 30%

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Единую налоговую ставку по НДФЛ для иностранных агентов предлагается установить в размере 30%.

Такое предложение содержится в подготовленном Минфином законопроекте, направленном на реализацию отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.

"Для иностранных агентов устанавливается единая налоговая ставка по НДФЛ в размере 30%. Также им будет недоступно получение налоговых вычетов на долгосрочные вложения (инвестиции), освобождение от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании", - говорится в документе.

Кроме того, ограничивается возможность использования налоговых преференций организациям, имеющим статус иноагента, и организациям с прямой или косвенной долей участия иноагентов в уставном капитале от 10%.

"В частности, имеющим такой статус организациям, будет запрещено применять пониженные ставки по налогу на прибыль и пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества (имущественных прав)", - сказано в документе.