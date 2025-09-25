Закон об упрощении условий назначения уголовного наказания для иноагентов принят Госдумой

Фото: Арина Антонова/ТАСС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном, чтении закон об изменении условий назначения уголовного наказания за нарушение законодательства об иностранных агентах.

Изменения, внесенные законом в статью 330 (1) Уголовного кодекса РФ предусматривают, что уголовная ответственность за уклонение от представления документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, будет наступать, если лицо ранее было подвергнуто административному наказанию по части 1 статьи 19.34 КоАП РФ (осуществление лицом, не включенным в реестр иноагентов, деятельности в качестве иноагента) или имеет судимость за совершение преступления, предусмотренного статьей 330 (1).

В настоящее время уголовное наказание возможно при одном условии - если лицо привлекалось к административной ответственности по указанной статье два раза в течение одного года.

Закон вводит аналогичные изменения в часть 2 статьи 330 (1) УК РФ. Отменяется действующее сейчас условие о наличии двукратного привлечения к административной ответственности в течение года по частям 2-9 статьи 19.34 КоАП РФ для того, чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Также добавляется, что уголовная ответственность будет наступать сразу при наличии судимости за совершение преступления, предусмотренного статьей 330 (1).

Комментируя инициативу, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что "важно защитить Россию от вмешательства недружественных стран, действующих через прикормленных иноагентов". "Усиливая ответственность для них, мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства. Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за свои действия по всей его строгости", - сказал председатель Госдумы.