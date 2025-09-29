Жителей Петербурга предупредили о возможных заморозках

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Адмнистрация Петербурга предупредила горожан жителей о потенциально опасной погоде из-за резкого похолодания.

"По информации Рocгидрометцeнтрa, с 0 часов до 10 часов 30 сентября на территории Санкт-Петербурга объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности в связи с заморозками. Местами температура может достигать минус 2 градусов", - сообщил Смольный.

Водителям советуют соблюдать осторожность на дорогах и помнить об ухудшении свойств летней резины при температуре ниже 4 градусов.

"Оранжевый" уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.

В ночь на понедельник на большей части Ленинградской области и в окрестностях Петербурга были зафиксированы отрицательные температуры. Синоптики ожидают, что в течение недели ночные температуры будут заметно пониженными, днем в Петербурге воздух может прогреваться до 14 градусов благодаря отсутствию ветра и ясному небу антициклона.