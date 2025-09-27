Поиск

Заморозки прогнозируются в регионах европейской части России

Резко понизится температура на Урале, ночью до минус 6

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Ночные заморозки прогнозируются в регионах европейской части России, температура будет опускаться до минус 4 градусов даже в регионах Южного федерального округа, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Холодная погода характерна для огромной территории. Во-первых, для всей европейской территории России характерна температура ниже нормы. И заморозки прогнозируются повсеместно", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в Северо-Западном федеральном округе в ближайшие дни заморозки прогнозируются во всех регионах, в том числе в Калининградской и Псковской областях. В Центральном федеральном округе заморозки прогнозируются и в южных регионах - в Курской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской областях будет до минус 2 градусов, в Брянской области до минус 3.

"Значительное понижение температуры прогнозируется в Приволжском федеральном округе. Тут заморозки до минус 2 градусов, в Башкортостане до минус 3, а в северной половине округа, в Кировской, Нижегородской областях, даже от минус 2 до минус 5", - отметил Вильфанд.

"Даже в Южном федеральном округе заморозки. Причем, они будут в выходные дни в Ростовской области и даже на самом юго-востоке европейской территории России - в Волгоградской, Астраханской областях, в Калмыкии до минус 4. Это связано с антициклональной погодой и затоком очень холодных воздушных масс с севера", - добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Также заморозки прогнозируются в Ставропольском крае - до минус 2 градусов.

Кроме того, как утонил Вильфанд, резкое понижение температуры произойдет на Урале.

"В Свердловской области в ночные часы будет от минус 1 до минус 6 градусов. В выходные в северных районах Свердловской области осадки в виде дождя и мокрого снега. В Челябинской области заморозки до минус 3 градусов в выходные, а в первые дни следующей недели до минус 6 градусов. Это уже такие морозцы. В Курганской области, это юг Урала, заморозки до минус 3 градусов", - сообщил Вильфанд.

