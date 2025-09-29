Поиск

Обратиться за разрешением внести изменения в конструкцию машины теперь можно на Госуслугах

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - На Едином портале государственных услуг заработал сервис, позволяющий подать заявление на выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"МВД России совместно с Минцифры России введен в эксплуатацию новый онлайн-сервис подачи заявлений на получение государственных услуг, связанных с выдачей разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства, а также получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности", - написала Волк в понедельник в своем телеграм-канале.

По словам представителя министерства, цифровой сервис позволит гражданам подать заявление на получение данных услуг из дома, выбрав дату, время и место получения их результата. "Более того, возможность получения разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства теперь реализована в электронном виде", - отметила Волк.

Сервис "Внесение изменений в конструкцию ТС" интегрирован в раздел портала Госуслуги "Транспорт. Права".

Там же дополнительно размещен поэтапный алгоритм действий автовладельца по ряду необходимых согласований и сбору документов о выполненных работах при внесении изменений в конструкцию автомобиля.

Ресурс доступен для использования с 24 сентября 2025 года.

Госуслуги
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Кировска в ДНР

В кабинете бывшего и.о. замгубернатора Кубани Александра Власова проходят обыски

В Крыму ограничили продажу бензина на АЗС и его цену

Индикатор отклонения в топливном демпфере повысят на 10 п.п. с сентября

Минфин предложил повысить НДФЛ для иностранных агентов до 30%

Минфин предложил повысить НДФЛ для иностранных агентов до 30%

Путин поручил призвать на военную службу в октябре-декабре 135 тыс. человек

Ученый из Обнинска осужден на 4 года за передачу данных лаборатории США

Генпрокуратура требует изъять в доход государства морской терминал в Туапсе

Путин назначил Игоря Руденю полпредом в Северо-Западном федеральном округе

Путин назначил Игоря Руденю полпредом в Северо-Западном федеральном округе
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по украинскому авиаремонтному предприятию

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7257 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });