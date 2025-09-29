Обратиться за разрешением внести изменения в конструкцию машины теперь можно на Госуслугах

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - На Едином портале государственных услуг заработал сервис, позволяющий подать заявление на выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"МВД России совместно с Минцифры России введен в эксплуатацию новый онлайн-сервис подачи заявлений на получение государственных услуг, связанных с выдачей разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства, а также получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности", - написала Волк в понедельник в своем телеграм-канале.

По словам представителя министерства, цифровой сервис позволит гражданам подать заявление на получение данных услуг из дома, выбрав дату, время и место получения их результата. "Более того, возможность получения разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства теперь реализована в электронном виде", - отметила Волк.

Сервис "Внесение изменений в конструкцию ТС" интегрирован в раздел портала Госуслуги "Транспорт. Права".

Там же дополнительно размещен поэтапный алгоритм действий автовладельца по ряду необходимых согласований и сбору документов о выполненных работах при внесении изменений в конструкцию автомобиля.

Ресурс доступен для использования с 24 сентября 2025 года.