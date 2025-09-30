Суд рассмотрит иск об изъятии недвижимости у главы Совета судей Момотова 8 октября

В иске речь идет о более чем ста участках и нежилых зданий

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы 8 октября рассмотрит по существу иск Генпрокуратуры к председателю Совета судей, судье Верховного суда в отставке Виктору Момотову об изъятии более 100 объектов недвижимости, оформленных на третьих лиц, сообщили в пресс-службы суда.

Момотов лично присутствовал на заседании 30 сентября, отвечать на вопросы прессы перед заседанием он не стал.

На прошлой неделе Генпрокуратура направила в Останкинский суд иск к Момотову. В нем надзорное ведомство просит обратить в доход государства более 100 земельных участков и нежилых зданий, находящихся в Ростовской, Воронежской областях, а также в Краснодарском крае.

Генпрокуратура считает, что Момотов в период замещения должности судьи Верховного суда "занимался нелегальным бизнесом и покровительством ему, злостно не платил налоги в особо крупном размере и использовал судебную власть для защиты капитала, приобретенного в результате нарушения антикоррупционного законодательства".

Помимо Момотова, ответчиками выступают Андрей и Иван Марченко, на которых, по мнению надзорного ведомства, и было оформлено имущество.

После подачи иска Момотов обратился в комиссию для проверки сведений о якобы нарушении им антикоррупционного законодательства.

"Момотов обратился в комиссию Совета судей РФ по реализации мероприятий противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий с целью проверки сведений, распространяемых в СМИ, о нарушении им антикоррупционного законодательства", - сообщали в Совете судей.

На прошлой неделе Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила полномочия Момотова в связи с его заявлением об отставке.

Момотов стал судьей Верховного суда в 2010 году. В 2016 году он был избран председателем Совета судей, в декабре 2022 года переизбран на новый срок.