Глава Совета судей готов предоставить пояснения в суде по иску Генпрокуратуры

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Совета судей России Виктор Момотов обратился в комиссию для проверки сведений о якобы нарушении им антикоррупционного законодательства.

"Момотов обратился в комиссию Совета судей РФ по реализации мероприятий противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий с целью проверки сведений, распространяемых в СМИ, о нарушении им антикоррупционного законодательства", - сообщили в Совете.

Там также отметили, что "при официальном уведомлении его о поступлении соответствующего иска в суд Виктор Момотов готов будет предоставить необходимые пояснения и документы".

Как сообщалось, в Останкинский суд Москвы поступил иск Генпрокуратуры к главе Совета судей РФ об изъятии более 100 объектов недвижимости.

В иске надзорное ведомство отмечает грубые нарушения Момотовым антикоррупционного законодательства, незаконную предпринимательскую деятельность, а также использование предоставленного ему законом иммунитета и неприкосновенности в целях прикрытия незаконного поведения и капитализации противоправной деятельности.

В иске надзорное ведомство просит суд обратить в доход государства более 100 земельных участков и нежилых зданий, находящихся в Ростовской, Воронежской, Вологодской и Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае.

Кроме Момотова, ответчиками выступают также Андрей и Иван Марченко, на которых, по мнению надзорного ведомства, и было оформлено имущество.

Прокуроры просят суд до разрешения иска наложить обеспечительные меры на спорные объекты недвижимости и банковские счета ответчиков, а также запретить Момотову выезд из страны, пользование банковскими ячейками и иные банковские операции.