Начинается судебный процесс об изъятии у главы Совета судей РФ более ста объектов недвижимости

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы во вторник проведет беседу по иску Генпрокуратуры к председателю Совета судей, судье Верховного суда в отставке Виктору Момотову об изъятии более ста объектов недвижимости, оформленного на третьих лиц.

Беседа по делу назначена на 10:00.

На прошлой неделе Генпрокуратура направила в Останкинский суд Москвы иск к Момотову, а также Андрею и Ивану Марченко, на которых, якобы и было оформлено имущество.

В иске надзорное ведомство в интересах РФ просит обратить в доход государства более 100 земельных участков и нежилых зданий, находящихся в Ростовской, Воронежской, Вологодской и Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае.

Генпрокуратура считает, что Момотов в период замещения должности судьи Верховного Суда РФ "занимался нелегальным бизнесом и покровительством ему, злостно не платил налоги в особо крупном размере и использовал судебную власть для защиты капитала, приобретенного в результате нарушения антикоррупционного законодательства".

В иске отмечается, что в 2007 году Момотов объединился с краснодарским представителем криминалитета Марченко для совместного осуществления предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса. Позже на Марченко были перерегистрирован ряд объектов недвижимости, которыми фактически владел судья.

После подачи иска Момотов обратился в комиссию для проверки сведений о якобы нарушении им антикоррупционного законодательства.

"Момотов обратился в комиссию Совета судей РФ по реализации мероприятий противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий с целью проверки сведений, распространяемых в СМИ, о нарушении им антикоррупционного законодательства", - сообщали в Совете судей.

Также на прошлой неделе Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила полномочия Момотова в связи с его заявлением об отставке.

Момотов стал судьей Верховного суда в 2010 году. В 2016 году он был избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок.