Поиск

Начинается судебный процесс об изъятии у главы Совета судей РФ более ста объектов недвижимости

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы во вторник проведет беседу по иску Генпрокуратуры к председателю Совета судей, судье Верховного суда в отставке Виктору Момотову об изъятии более ста объектов недвижимости, оформленного на третьих лиц.

Беседа по делу назначена на 10:00.

На прошлой неделе Генпрокуратура направила в Останкинский суд Москвы иск к Момотову, а также Андрею и Ивану Марченко, на которых, якобы и было оформлено имущество.

В иске надзорное ведомство в интересах РФ просит обратить в доход государства более 100 земельных участков и нежилых зданий, находящихся в Ростовской, Воронежской, Вологодской и Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае.

Генпрокуратура считает, что Момотов в период замещения должности судьи Верховного Суда РФ "занимался нелегальным бизнесом и покровительством ему, злостно не платил налоги в особо крупном размере и использовал судебную власть для защиты капитала, приобретенного в результате нарушения антикоррупционного законодательства".

В иске отмечается, что в 2007 году Момотов объединился с краснодарским представителем криминалитета Марченко для совместного осуществления предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса. Позже на Марченко были перерегистрирован ряд объектов недвижимости, которыми фактически владел судья.

После подачи иска Момотов обратился в комиссию для проверки сведений о якобы нарушении им антикоррупционного законодательства.

"Момотов обратился в комиссию Совета судей РФ по реализации мероприятий противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий с целью проверки сведений, распространяемых в СМИ, о нарушении им антикоррупционного законодательства", - сообщали в Совете судей.

Также на прошлой неделе Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) прекратила полномочия Момотова в связи с его заявлением об отставке.

Момотов стал судьей Верховного суда в 2010 году. В 2016 году он был избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок.

Генпрокуратура Верховный суд Виктор Момотов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин обратился к россиянам по случаю Дня воссоединения новых регионов с РФ

Белоусов подписал приказ об осеннем призыве

Белоусов подписал приказ об осеннем призыве

Мантуров поручил проработать меры допподдержки экспорта сельхоз- и спецтехники

Что произошло за день: понедельник, 29 сентября

Задержан начальник управления Росгвардии по Северной Осетии

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Кировска в ДНР

В кабинете бывшего и.о. замгубернатора Кубани Александра Власова проходят обыски

В Крыму ограничили продажу бензина на АЗС и его цену

Индикатор отклонения в топливном демпфере повысят на 10 п.п. с сентября

Минфин предложил повысить НДФЛ для иностранных агентов до 30%

Минфин предложил повысить НДФЛ для иностранных агентов до 30%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7257 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });