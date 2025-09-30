Поиск

Путин поручил продолжать поддержку строительного сектора РФ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Поддержку строительного сектора России необходимо продолжить, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным во вторник.

"Надо продолжать поддерживать строительный сектор", - сказал президент Хуснуллину.

В свою очередь вице-премьер отметил, что такая работа ведется и будет продолжена. Он добавил, что программа льготной ипотеки "удержала рынок".

"Это недёшево обходится для бюджета, но это основная мера поддержки, благодаря которой нам пока удаётся сохранить строительный комплекс", - отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что задел прошлых лет помогает сохранить темпы ввода жилья на высоком уровне.

"Те заделы, которые мы сделали в последние несколько лет, - мы пока идём чуть меньше прошлого года, - нам позволяют уверенно сказать, что больше 100 млн кв. метров жилья мы введём", - заверил он.

Зампред правительства добавил, что объём жилья в стадии строительства "пока достаточно стабильный". При этом на 17% вырос ввод нежилой недвижимости - это заводы, фабрики, гостиницы, туристическая инфраструктура.

Владимир Путин Марат Хуснуллин
