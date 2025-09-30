Поиск

Станцию "Северный полюс" впервые передвинули из Западного в Восточное полушарие

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российское научно-экспедиционное судно "Академик Трёшников" совершило самый высокоширотный рейс в своей истории и передислоцировало ледостойкую платформу "Северный полюс" из Западного в Восточное полушарие. Об этом сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) во вторник.

"Экспедиционное судно "Академик Трешников" впервые поднялось настолько высоко - почти до 88 градуса северной широты. (...) Успех проведенной операции стал результатом профессиональной командной работы ученых, полярников, судового экипажа и полярных летчиков", - сказал директор ААНИИ Александр Макаров, которого цитирует пресс-служба.

Уточняется, что полярники впервые переместили дрейфующую станцию "Северный полюс" на расстояние более 400 км и изменили направление ее движения. Особую роль в операции сыграла полярная авиация, а именно – вертолеты Ми-8МТВ авиакомпании "КрасАвиа", которые помогли найти новое ледовое поле и поддержали работу экспедиции.

Таким образом НЭС "Академик Трёшников" завершило экспедицию в Арктику, преодолев за 40 суток около 14,5 тыс. км по дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана.

Российская дрейфующая станция "Северный полюс-42" при поддержке ледостойкой платформы "Северный полюс" начала работу в Северном Ледовитом океане в сентябре 2024 года. Экспедиция рассчитана до весны 2026 года. Ученые намерены провести десятки научных исследований для изучения климатических изменений, прокладки маршрутов по Северному морскому пути и обеспечения гидрометеобезопасности России.

Экспедиции "Северный полюс" продолжают отечественную программу дрейфующих полярных станций, которая началась в 1937 году под руководством полярника Ивана Папанина.

