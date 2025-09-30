Целевой максимум локализации для выпускаемых в РФ машин предложили снизить до 5,5 тыс. баллов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает актуализировать требования к целевому уровню локализации выпускаемых в РФ автомобилей, снизив максимально возможную для достижения балльную планку локализации с 7 тыс. баллов до 5,5 тыс. баллов на фоне давления на отрасль последствий COVID-19 и международных санкций.

Соответствующий проект корректировок в постановление правительства №661 от мая 2019 года с пояснениями министерство разместило на сайте regulation.gov.ru.

Как сообщила пресс-служба Минпромторга РФ, пересмотр целевых показателей локализации в автопроме обусловлен "существенными экономическими изменениями".

"Важнейшими факторами стали последствия коронавирусной инфекции, спровоцировавшие глобальные сбои в цепочках поставок, падение спроса из-за экономических ограничений, а также беспрецедентное внешнее санкционное давление, повлёкшее за собой уход из России иностранных производителей из недружественных стран. Все эти факторы заставили отрасль оперативно адаптироваться к новым реалиям. Минпромторг России как регулятор, в свою очередь, донастраивает сформированные ранее подходы с учётом данных вызовов", - говорится в пресс-релизе министерства.

Предлагаемые изменения направлены на новые специнвестконтракты (СПИК 1.0), а также на те, которые были заключены с 1 января 2020 года по 1 января 2026 года.

При этом в Минпромторге заявляют, что "предложенные корректировки не означают резкого смягчения требований в части решения задач по углублению локализации, поставленных в том числе утверждённой стратегией развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года".

"Минпромторг РФ продолжает реализацию мер поддержки, направленных на создание собственной компонентной базы, среди таких инструментов - субсидирование НИОКР, гранты на реинжиниринг, программы Фонда развития промышленности (ФРП). Кроме того, регулярная донастройка параметров постановления №719 (устанавливает уровень локализации в баллах для различных узлов и операций - ИФ) в части автопрома также направлена на стимулирование использования российскими автозаводами именно отечественных комплектующих, критически важных для отрасли", - подчеркивает министерство.

Общественное обсуждение проекта постановления Минпромторга должно завершиться к 15 октября.