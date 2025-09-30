Минфин утвердил график аукционов ОФЗ на IV квартал без учета допзаимствований

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минфин в четвертом квартале 2025 года планирует разместить облигации федерального займа (ОФЗ) объемом 1,5 трлн рублей по номинальной стоимости, следует из графика аукционов на сайте министерства.

В случае внесения изменений в закон о федеральном бюджете на 2025 год плановые параметры по объему размещения будут уточнены, отметило ведомство.

Объем заимствований в 2025 году, в соответствии с поправками, подготовленными в бюджет текущего года, планируется увеличить на 2,2 трлн рублей в связи с ростом дефицита. Сейчас законом о бюджете предусмотрено размещение ОФЗ в 2025 году на 4,781 трлн рублей, погашение - на 1,416 трлн рублей. Соответственно, чистое привлечение ожидалось на уровне 3,365 трлн рублей. Теперь же объем размещения ОФЗ планируется увеличить до 6,981 трлн рублей. При том же объеме погашений в 1,416 трлн рублей чистое привлечение вырастет до 5,565 трлн рублей.

Всего в четвертом квартале запланировано 12 аукционных дней: пять в октябре, три - в ноябре и четыре в декабре.

Будут предлагаться бумаги с дюрацией до 10 лет - на 500 млрд рублей и от 10 лет - на сумму до 1 трлн рублей.

План четвертого квартала соответствует плану предыдущего квартала, когда Минфин хотел привлечь 1,5 трлн рублей, в итоге перевыполнил его на 4,6% - до 1,57 трлн рублей по номиналу.

В I квартале ведомство разместило ОФЗ на 1,403 трлн рублей по номиналу при квартальном плане в 1 трлн рублей (перевыполнение плана составило 40,3%). Объем выручки - 1,098 трлн рублей. Во II квартале Минфин продал ОФЗ на 1,466 трлн рублей по номиналу при плане в 1,3 трлн рублей (перевыполнение плана на 12,8%). Объем выручки составил 1,182 трлн рублей.

Всего за первые 9 месяцев текущего года Минфин продал гособлигации на общую сумму 4,438 трлн рублей по номиналу (суммарный поквартальный план - 3,8 трлн рублей) при выручке 3,669 трлн рублей (76,7% от первоначально запланированного объема внутренних заимствованной на весь 2025 год). При этом министерство размещало только облигации с фиксированной ставкой купона (ОФЗ-ПД), без привлечения флоатеров (ОФЗ-ПК).

В четвертом квартале прошлого года план заимствований был на уровне 2,4 трлн рублей. Тогда программу удалось выполнить благодаря запуску в конце ноября нового типа флоатера, в котором расчет купонного дохода был привязан к срочной версии RUONIA. В новом формате купон рассчитывается с учетом капитализации в этот период.