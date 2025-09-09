Силуанов допустил увеличение объема госзаимствований в 2025 году

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Власти РФ будут увеличивать объем государственных заимствований в 2025 году по сравнению с текущим планом, но в разумных пределах, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Можно ли увеличивать долг? Да, с одной стороны, в этом году мы это будем делать. Это будет в пределах разумных увеличений, сразу хочу сказать. Это не будут какие-то большие дисбалансы для бюджета", - сказал он в интервью Радио РБК.

В целом говоря о возможности наращивания госдолга в будущем, он отметил, что российский госдолг действительно небольшой, но для его существенного наращивания есть ряд ограничений, среди которых ёмкость финансового рынка, стоимость обслуживания заимствований и взаимосвязь объема заимствований и жесткости денежно-кредитной политики.