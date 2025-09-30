Белоруссия будет поставлять узлы и комплектующие для российских самолетов МС-21

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - На полях промышленного форума "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске подписано соглашение о сотрудничестве между Минским заводом гражданской авиации №407 и ульяновским авиационным заводом "Авиастар", сообщила пресс-служба Минтранса Белоруссии.

"Крупный контракт заключили авиапредприятия Минска и Ульяновска. Минский завод гражданской авиации №407 и ульяновский авиационный завод "Авиастар" подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает поставки узлов и агрегатов для самолета МС-21", - говорится в сообщении.

"Подписанное соглашение - предмет долгих переговоров и обсуждений. Подготовка к нему, связанная с передачей технической документации, шла около двух лет. На сегодняшний день Минский завод №407 и 558-й авиационный ремонтный завод уже осуществляют поставку узлов и комплектующих для самолета Ил-76. Сегодня мы подписали соглашение о поставках для самолета МС-21, который собирается в Иркутской области, а узлы и агрегаты выпускаются у нас на "Авиастаре", - прокомментировал ситуацию губернатор Ульяновской области Алексей Русских, которого цитирует пресс-служба белорусского ведомства.

Он отметил, что перед заводом также стоит большая задача по увеличению выпуска машин ИЛ-76, поэтому требуется помощь в изготовлении деталей и агрегатов. "Я думаю, что количество наименований продукции, которые станут изготавливать в Беларуси для наших авиационных заводов, будет только расти", - сказал Русских.