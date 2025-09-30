Поиск

ЦБ проведет обследование операций по снятию наличных через банкоматы без согласия клиентов

ЦБ проведет обследование операций по снятию наличных через банкоматы без согласия клиентов
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Банк России проведет две волны обследований операций по выдаче банками наличных без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов, следует из материалов регулятора.

Первое мероприятие планируется провести в октябре 2025 года, второе - в январе-марте 2026 года.

"Обследование проводится с целью изучения операций по выдаче кредитными организациями наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов", - отмечается в материалах.

Срок предоставления данных - не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

В обследовании примут участие 20 кредитных организаций: Юникредит банк, Газпромбанк (ГПБ), УБРиР, Почта банк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), Московский кредитный банк (МКБ), банк "Центр-инвест", МТС-банк, банк "Русский стандарт", Генбанк, банк "Ак барс", Т-Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк (РСХБ), банк "Санкт-Петербург".

Банк России ЦБ РФ
