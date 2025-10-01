Поиск

Температура в октябре в большинстве регионов РФ будет около средних многолетних значений

Дефицит осадков прогнозируется на европейской территории

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Средняя температура в октябре на большей части территории страны, как европейской, так и азиатской, будет около нормы; в большинстве регионов европейской части страны ожидается дефицит осадков, в том числе в центрально-черноземных областях. Об этом сообщил "Интерфаксу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской территории средняя месячная температура воздуха на большей части территории близка к многолетним значениям. А вот на севере – в Карелии, в Мурманской области и на севере Архангельской области – температура будет выше нормы", - сказал Вильфанд.

В азиатской части страны температура выше нормы прогнозируется на севере Урала, в Ямало-Ненецком автономном округе, и на Таймыре, "на остальной территории она близка к обычным значениям", отметил собеседник агентства.

Говоря о месячном количестве осадков, он сообщил, что на севере и западе Северо-Западного федерального округа, на юге Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа количество осадков будет близким к норме.

"На большей части европейской территории - дефицит осадков. Это особенно важно для центрально-чернозёмных областей, для Ростовской области, для северных районов Краснодарского края. Это неблагоприятно", - сказал Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра напомнил, что дефицит осадков негативно сказывается на посевных.

На азиатской территории страны месячное количество осадков больше нормы предполагается в Ямало-Ненецком автономном округе, на Таймыре и на Чукотке, а также в Амурской области, в Хабаровском крае и на севере Сахалина. "А вот на арктическом побережье Якутии, на юге Камчатки – там дефицит осадков, на остальной территории около нормы количества осадков", - добавил Вильфанд.

Роман Вильфанд
