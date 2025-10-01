Россия продолжит помогать укреплению африканских позиций в "двадцатке"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Россия будет продолжать содействие укреплению позиций африканских стран в "Группе 20", заявил посол МИД РФ по особым поручениям и су-шерпа в "двадцатке" Марат Бердыев.

"Продолжим способствовать укреплению африканских позиций в "Группе двадцати". Рассчитываем внести значимый вклад в формирование на саммите "двадцатки" в Йоханнесбурге 22-23 ноября весомых договоренностей в интересах Африки и всего Глобального Юга", - сказал Бердыев на круглом столе "Россия-Африка: актуальные вызовы".

По его словам, "Африка демонстрирует все большую субъектность и независимость в международных отношениях, ускоряются интеграционные процессы под эгидой, прежде всего, Афросоюза".

"Мы последовательно содействуем укреплению позиций и потенциала Африки. Поддерживаем возвышение ее голоса в "Группе двадцати", - подчеркнул Бердыев.

"Высоко оцениваем перспективы кооперации региональных институтов с БРИКС, ЕАЭС, ШОС", - отметил он.