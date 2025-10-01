Поиск

В Ростове-на-Дону из пятиэтажки эвакуируют жильцов из-за сквозной трещины

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону в пятиэтажном трехподъездном жилом доме нашли сквозную трещину, готовится расселение одного подъезда, сообщил глава города Александр Скрябин.

Это дом 34 по улице Ивановского.

"Ранее дом не был аварийным. На месте находятся мой заместитель по вопросам ЖКХ и глава администрации Октябрьского района. Работают экстренные службы и экспертные организации", - написал Скрябин.

Готовится расселение одного подъезда, эвакуируемым жителям организуют пункты обогрева в автобусах.

"Жителям будет предоставлена возможность переселиться в маневренный фонд. Для желающих временно переселиться в иные места, будет предоставлен транспорт. Завтра эксперты начнут работу по оценке обстоятельств происшествия", - добавил Скрябин.

ЖКХ Ростов-на-Дону Александр Скрябин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Подмосковное Минспорта предложило ввести ОГЭ по физкультуре и обязательную сдачу ГТО

Что произошло за день: среда, 1 октября

Российский ВВП в августе вырос на 0,4%, за январь-август рост составил 1%

Росстат сообщил о снижении безработицы в августе до 2,1%

Росстат сообщил о снижении безработицы в августе до 2,1%

Годовая инфляция в России к концу сентября замедлилась ближе к 8%

Лимит на продажу бензина в Крыму сократили до 20 литров в одни руки

Лимит на продажу бензина в Крыму сократили до 20 литров в одни руки

Строящийся на верфи ОСК круизный лайнер совершит первый коммерческий рейс в 2026 году

Строящийся на верфи ОСК круизный лайнер совершит первый коммерческий рейс в 2026 году

Зампред "Яблока" Круглов стал фигурантом уголовного дела

ЦБ раскритиковал предложения "Газпрома" о продлении спецмер в корпоративном управлении

В ВСС ждут дискриминации лицензий медстраховщиков в случае изменения закона об ОМС

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7267 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });