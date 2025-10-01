В Ростове-на-Дону из пятиэтажки эвакуируют жильцов из-за сквозной трещины

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону в пятиэтажном трехподъездном жилом доме нашли сквозную трещину, готовится расселение одного подъезда, сообщил глава города Александр Скрябин.

Это дом 34 по улице Ивановского.

"Ранее дом не был аварийным. На месте находятся мой заместитель по вопросам ЖКХ и глава администрации Октябрьского района. Работают экстренные службы и экспертные организации", - написал Скрябин.

Готовится расселение одного подъезда, эвакуируемым жителям организуют пункты обогрева в автобусах.

"Жителям будет предоставлена возможность переселиться в маневренный фонд. Для желающих временно переселиться в иные места, будет предоставлен транспорт. Завтра эксперты начнут работу по оценке обстоятельств происшествия", - добавил Скрябин.