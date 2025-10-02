Поиск

Житель Костромы осужден на 8 лет за оправдание терактов и призывы нападать на военных

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Военный суд приговорил к восьми годам колонии общего режима жителя Костромы, признанного виновным в оправдании терроризма.

"Вторым Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор гражданину Российской Федерации Шульге Евгению Геннадьевичу, 1989 года рождения, признанному виновным в оправдании терроризма и призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Мужчина был задержан в Костроме. Следственным отделением УФСБ России по Костромской области было возбуждено дело по ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма) и ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)

Как сообщили в ФСБ, "установлена его причастность к размещению в мессенджере Telegram материалов, оправдывающих террористические акты, совершенные украинскими спецслужбами и призывающих к вооруженным нападениям на военнослужащих министерства обороны и Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации".

"Также Шульгой оправдывались совершение теракта в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Кириллова, иные террористические акции и атаки БПЛА на территорию России, совершенные украинской стороной, в результате которых погибли мирные жители", - добавили в спецслужбе.

Приговор в законную силу не вступил.

"ФСБ России предупреждает российских граждан о недопустимости оправдания и пропаганды терроризма, а также публичных призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности", - подчеркнули в ЦОС.


