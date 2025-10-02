Российская сторона вместе с Сербией ведет переговоры с США по санкциям против NIS

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российская сторона совместно с сербской ведет переговоры с США для урегулирования ситуации вокруг санкций в отношении энергокомпании NIS, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я могу сказать, что представители российской стороны поддерживают тесный контакт с сербскими коллегами, партнерами и совместно ведут переговоры с американцами для урегулирования сложившейся ситуации с учетом интересов российского инвестора (NIS - ИФ) и ключевых положений соглашения между правительством нашей страны и правительством Республики Сербия о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли от 25 января 2008 года", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

В январе 2025 года США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний – "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также их дочерних компаний. В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" – NIS.

На этом фоне президент Сербии Александр Вучич заявлял, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году передало контроль в ней в пользу "Газпром нефти", и за прошедшие годы российская компания способствовала получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

В настоящее время совладельцы NIS – "Газпром нефть" (44,85%) и власти Сербии (29,87%), еще 11,3% акций NIS принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал", в руках которого сосредоточены в том числе финансовые вложения группы "Газпром" - ИФ). В прямом владении ПАО "Газпром" находится одна акция NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.

Министерство финансов США 25 сентября 2025 года выдало NIS новую специальную лицензию, позволяющую осуществлять операционную деятельность до 1 октября. После переговоров, которые, по сообщениям СМИ, президент Вучич провел с американской стороной, срок введения санкций в отношении NIS был отложен до 9 октября.