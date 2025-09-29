Американские санкции против сербской NIS отложены до 9 октября

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - США перенесли начало применения санкций против сербской энергокомпании NIS ещё на восемь дней, сообщают СМИ Сербии со ссылкой на президента страны Александра Вучича.

Ранее NIS уведомила, что министерство финансов США продлило действие специальной лицензии для компании до 1 октября. Однако после переговоров, которые Вучич провел с американской стороной, срок введения санкций был отложен до 9 октября, пишут СМИ. Ранее США несколько раз переносили применение санкций против NIS на месяц.

Как сообщалось, в январе 2025 года США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также их дочерних компаний. В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" - NIS.

На этом фоне Вучич заявлял, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году передало контроль в ней в пользу "Газпром нефти", и за прошедшие годы российская компания способствовала получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

В настоящее время совладельцы NIS - "Газпром нефть" (44,85%) и власти Сербии (29,87%), еще 11,3% акций NIS принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал", в руках которого сосредоточены в том числе финансовые вложения группы "Газпром"). В прямом владении ПАО "Газпром" находится одна акция NIS, у сербской компании также есть миноритарные акционеры.

NIS единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. НК доминирует на рынке нефтепродуктов страны, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, включая в общей сложности более 400 станций.