Москва расценила задержание танкера во Франции как вторичные санкции

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон признал задержание силовиками танкера у берегов Франции борьбой с так называемым российским "теневым флотом" в рамках "вторичных санкций" против Москвы.

"Действия французских силовиков он (Макрон - ИФ) объяснил борьбой с "теневым флотом", тем самым признав, что они связаны с так называемыми "вторичными санкциями"", - говорится в ее комментарии на сайте министерства.

Захарова напомнила, что "любые рестрикции, вводимые в обход Совета Безопасности ООН, как всем хорошо известно, являются грубым нарушением международного права".

Накануне телеканал BFMTV сообщил, что прокуратура Бреста начала расследование в отношении нефтяного танкера Boracay под флагом Бенина, перевозившего якобы российскую нефть. Расследование начали по факту "непредставления доказательств национальной принадлежности/флага судна" и отказа от выполнения требований представителей властей.

У Москвы нет информации, перевозит ли задержанный во Франции танкер нефть из России, заявил позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.