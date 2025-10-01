Во Франции начали расследование против предполагаемого танкера "теневого флота России"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Во Франции прокуратура Бреста начала расследование в отношении нефтяного танкера Boracay под флагом Бенина, который подозревают в перевозке российской нефти и причастности к так называемому теневому флоту, передает BFMTV.

"Экипаж допустил очень серьезные ошибки, что оправдывает судебное разбирательство", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая "на полях" неформального саммита ЕС в Копенгагене на вопросы журналистов. Он не уточнил, о каких ошибках идет речь.

Прокуратура начала расследование по факту "непредставления доказательств национальной принадлежности/флага судна" и отказа от выполнения требований представителей властей, сообщил прокурор Стефан Келленберг. За эти нарушения полагается до года заключения или штраф в 150 тысяч евро.

BFMTV также сообщил, что 244-метровое судно уже несколько дней стоит на месте у берегов Сен-Назера (департамент Атлантическая Луара). Танкер вынудили войти в территориальные воды Франции, там на него высадился французский морской спецназ. Задержаны два человека - капитан и его помощник.