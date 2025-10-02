Макрон призвал к мерам по снижению скорости доставки российской нефти по морю

Эммануэль Макрон Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за то, чтобы, когда для этого есть основания, задерживать танкеры с российской нефтью с целью замедлять темпы доставки этого товара покупателям.

"Когда мы задерживаем такие танкеры, то бьем по системе, по которой организован этот флот", - приводят его слова европейские СМИ.

"Если задерживать танкеры, пусть даже на несколько дней или недель, то это вынудит ту сторону организовать работу по-другому", - добавил президент Франции в ходе встречи с британским премьером Киром Стармером в Копенгагене.

В свою очередь, Стармер высказался за то, чтобы военные европейских стран внимательнее следили за перевозящими российскую нефть танкерами.