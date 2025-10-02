Песков не в курсе, чью нефть перевозил задержанный во Франции танкер

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Кремле не знают, перевозит ли задержанный во Франции танкер нефть из России, заявил журналистам в сочи на полях клуба "Валдай" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не знаю, из какой страны нефть, которая находится на борту танкера. У нас нет этой информации", - сказал он.

1 октября стало известно, что во Франции началось расследование в отношении нефтяного танкера Boracay под флагом Бенина, перевозившего, как утверждали французские СМИ, российскую нефть и относящегося к так называемому "теневому танкерному флоту".

"Экипаж допустил очень серьезные ошибки, что оправдывает судебное разбирательство", - прокомментировал ситуацию президент Франции Эммануэль Макрон. Прокуратура Бреста начала расследование по факту "непредставления доказательств национальной принадлежности/флага судна" и "отказа от выполнения требований".

По информации телеканала BFMTV, "244-метровое судно уже несколько дней стоит на месте у берегов Сен-Назера (департамент Атлантическая Луара).