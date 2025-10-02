Путин отверг сравнение России с бумажным тигром

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Россия не может называться "бумажным тигром", поскольку воюет фактически со всем блоком НАТО, уверенно себя чувствует, заявил на заседании международного клуба "Валдай" президент Владимир Путин.

"Бумажный тигр... я же сказал, что Россия все эти годы воюет не с ВСУ, не с Украиной, а воюет практически со всеми странами НАТО", - сказал он.

"Если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это бумажный тигр? Что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет?" - добавил президент.

Самое главное, подчеркнул он, России быть уверенной в себе. "А мы в себе уверены", - сказал Путин.

На предложение ведущего при встрече подарить президенту США Дональду Трампу бумажную поделку в виде тигра Путин сказал: "Да нет. У нас с ним свои отношения, мы там знаем, что друг другу дарить".

Президент России отметил, что очень спокойно относится к таким словам. "Я не знаю, в каком контексте это было сказано, как, с иронией может было сказано. Вот он сказал своему собеседнику: "Это же бумажный тигр". А дальше может что? Ну, идите тогда и разберитесь с этим бумажным тигром. А там, видите, все происходит по-другому", - сказал Путин.

И продолжил: "Ведь в чем на сегодняшний день проблема? Оружие-то поставляют в ВСУ достаточно, сколько нужно, столько и поставляют".

Ранее Трамп, комментируя боевые действия на Украине, сравнил Россию с "бумажным тигром".