Поиск

Президент отметил уверенное наступление российской армии по всей линии боевого соприкосновения

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российские войска уверенно идут вперед по всей линии боевого соприкосновения на Украине, заявил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин.

"У нас практически по всей линии боевого соприкосновения наши войска уверенно идут вперед, - сказал он. - В Сумской области населенный пункт Юнаковка только что поставлен под наш контроль. Волчанск наполовину забрали, это дело времени, думаю наши бойцы заберут и вторую часть. Там создается уверенно зона безопасности. Эта работа идет слаженно, спокойно и по плану".

Президент сообщил, что западная группировка войск практически взяла под контроль один из крупных населенных пунктов - Купянск. "Две трети города. Там центр уже в наших руках. Боевые действия идут в южной части города", - отметил он.

По его словам, Кировск полностью перешел под контроль российских войск. Он добавил, что южная группировка также уже вошла в Константиновку. "Это один из основных оборонительных рубежей. Славянск, Краматорск... Это те рубежи, которые создавались на протяжении более десяти лет с помощью западных специалистов", - сказал Путин.

"Туда зашли наши войска, там идут боевые действия. Также войска зашли в Северск, достаточно крупный населенный пункт", - добавил он.

Группировка "Центр" активно и эффективно проводит операции, по словам главы государства. Он отметил, что она вошла в Красноармейск, где сейчас идут бои.

"Я не буду вдаваться в детали в том числе потому, что не хочу информировать нашего противника. У них неразбериха. Они сами не очень понимают, что там происходит. Нам рассказывать, что там происходит, ни к чему. Но уверенно там наши ребята работают", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что группировка "Восток" идет уверенно, быстрым темпом по северной части Запорожской области и частично в Днепропетровской. "Очень уверенно себя чувствует и группировка "Днепр", - сказал Путин.

"Почти 100% Луганской области в наших руках. Нам осталось 0,13%, которые противник контролирует. Где-то процентов 19 противник контролирует Донецкую область. 24-25% - Запорожская и Херсонская область", - добавил он.

"Везде российские войска уверенно удерживают стратегическую инициативу", - подчеркнул он.

Владимир Путин Украина Сумская область Купянск Херсонская область Луганская область Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 2 октября

Продажи бензинов на "Петербургской бирже" в сентябре снизились на 5%

Продажи бензинов на "Петербургской бирже" в сентябре снизились на 5%

Путин сообщил о сентябрьских потерях ВСУ в количестве 44,7 тыс. человек

Путин отверг сравнение России с бумажным тигром

Путин отверг сравнение России с бумажным тигром

Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире

Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире

Рубль в четверг повысился в паре с юанем, обновив максимум с начала сентября

Рубль в четверг повысился в паре с юанем, обновив максимум с начала сентября

Путин предупредил об ответе России на милитаризацию Европы

Путин предупредил об ответе России на милитаризацию Европы

Зампредседателя "Яблока" Круглов арестован по делу о фейках об армии

Зампредседателя "Яблока" Круглов арестован по делу о фейках об армии

Песков заявил, что мирные усилия Трампа разбиваются о скалу европейского милитаризма

Решетников заявил, что летом удалось сдержать рост цен во внутреннем туризме

Решетников заявил, что летом удалось сдержать рост цен во внутреннем туризме
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7272 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });