Президент отметил уверенное наступление российской армии по всей линии боевого соприкосновения

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российские войска уверенно идут вперед по всей линии боевого соприкосновения на Украине, заявил на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин.

"У нас практически по всей линии боевого соприкосновения наши войска уверенно идут вперед, - сказал он. - В Сумской области населенный пункт Юнаковка только что поставлен под наш контроль. Волчанск наполовину забрали, это дело времени, думаю наши бойцы заберут и вторую часть. Там создается уверенно зона безопасности. Эта работа идет слаженно, спокойно и по плану".

Президент сообщил, что западная группировка войск практически взяла под контроль один из крупных населенных пунктов - Купянск. "Две трети города. Там центр уже в наших руках. Боевые действия идут в южной части города", - отметил он.

По его словам, Кировск полностью перешел под контроль российских войск. Он добавил, что южная группировка также уже вошла в Константиновку. "Это один из основных оборонительных рубежей. Славянск, Краматорск... Это те рубежи, которые создавались на протяжении более десяти лет с помощью западных специалистов", - сказал Путин.

"Туда зашли наши войска, там идут боевые действия. Также войска зашли в Северск, достаточно крупный населенный пункт", - добавил он.

Группировка "Центр" активно и эффективно проводит операции, по словам главы государства. Он отметил, что она вошла в Красноармейск, где сейчас идут бои.

"Я не буду вдаваться в детали в том числе потому, что не хочу информировать нашего противника. У них неразбериха. Они сами не очень понимают, что там происходит. Нам рассказывать, что там происходит, ни к чему. Но уверенно там наши ребята работают", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что группировка "Восток" идет уверенно, быстрым темпом по северной части Запорожской области и частично в Днепропетровской. "Очень уверенно себя чувствует и группировка "Днепр", - сказал Путин.

"Почти 100% Луганской области в наших руках. Нам осталось 0,13%, которые противник контролирует. Где-то процентов 19 противник контролирует Донецкую область. 24-25% - Запорожская и Херсонская область", - добавил он.

"Везде российские войска уверенно удерживают стратегическую инициативу", - подчеркнул он.