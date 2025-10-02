Поиск

Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что российские Вооруженные силы в настоящий момент являются самыми боеспособными в мире.

"Я без всякого преувеличения, и это не гипербола, знаете, это не хвастовство, я думаю, что на сегодняшний день российская армия является самой боеспособной армией", - сказал он, выступая на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, российскую армию отличает выучка личного состава, технические возможности, умение их применять и модернизировать.

"И по тактике ведения боевых действий", - сказал президент.

Путин подчеркнул, что цель Министерства обороны - обеспечить безопасность российского государства и народов Российской Федерации. По его словам, "у нас нет агрессивных намерений в отношении третьих стран".

