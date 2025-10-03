В Оренбургской области сняли режим опасности атак БПЛА

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Оренбургской области отмени ли режим опасности атак БПЛА, сообщил в Telegram губернатор региона Евгений Солнцев.

Этот режим был введен утром. За время его действия силы ПВО уничтожили над Орском четыре беспилотника.

Ранее Солнцев сообщил о попытке атаки БПЛА на одно из предприятий региона. Обошлось без пострадавших.

Аэропорт Оренбурга прерывал прием и отправку рейсов, по данным губернатора в области вводили режим воздушных ограничений - план "Ковер".