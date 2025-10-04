Авария с двумя большегрузами и автобусом произошла в Приморье

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Авария с двумя большегрузами и пассажирским автобусом, в котором находилось восемь пассажиров, произошла в Приморье, сообщает региональная прокуратура.

Водитель одного из грузовиков не выдержал дистанцию и столкнулся с автобусом, следовавшим в том же направлении. В итоге автобус столкнулся с другим большегрузом, который ехал спереди.

Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств ДТП с участием двух большегрузов и пассажирского автобуса с детьми в Дальнереченске

В момент аварии в автобусе находились восемь пассажиров, шестеро из которых несовершеннолетние 2011 и 2013 года рождения. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.