И.о. министра экономического развития Новосибирской области назначена Светлана Шарпф

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности министра экономического развития Новосибирской области назначена Светлана Шарпф, сообщил первый зампред правительства Новосибирской области Владимир Знатков на оперативном совещании в облправительстве в понедельник.

"С 6 октября исполнять обязанности министра экономики будет Шарпф Светлана Леонидовна", - сказал он.

Ранее Шарпф занимала должность начальника контрольного управления Новосибирской области.

Начальником контрольного управления назначена Инга Швец, добавил Знатков.