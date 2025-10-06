И.о. главы правительства Иркутской области назначен Андрей Южаков

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Исполняющим обязанности председателя правительства Иркутской области назначен Андрей Южаков, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"Со 2 октября он (Южаков - ИФ) назначен исполняющим обязанности на срок до внесения на согласование в Законодательное собрание кандидатуры для назначения на должность председателя", - сказал собеседник агентства.

С мая 2025 года Южаков является заместителем председателя правительства Иркутской области.

Ранее сообщалось, что избранный на сентябрьских выборах на второй срок губернатор региона Игорь Кобзев начал формировать кадровый состав областного правительства, министерств и подведомственных служб.