Песков заявил, что у РФ есть свой потенциал для получения разведданных в ходе СВО

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Россия обладает собственным космическим потенциалом для получения разведданных в ходе выполнения боевых задач на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы обладаем своим собственным потенциалом, в том числе и космическим, в выполнении всех задач, стоящих перед специальной военной операцией", - сказал представитель Кремля, комментируя по просьбе журналистов утверждения украинской стороны о том, что Китай предоставляет России спутниковые разведданные для нанесения ракетных ударов по территории Украины.