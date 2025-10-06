В Красноярске арестованы подозреваемые в подготовке теракта в синагоге

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Красноярска арестовал по 1 декабря двух подозреваемых в подготовке теракта на в городской синагоге, сообщает телеграм-канал Красноярского краевого суда и судов региона.

Они подозреваются в подготовке преступления на почве религиозной ненависти по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК.

Содержаться они будут в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю.

ЦОС ФСБ ранее 6 октября сообщил, что в Красноярске задержаны двое выходцев одной из стран Центрально-Азиатского региона, "осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства на территории городской синагоги".