Поиск

ФСБ сообщила о предотвращении терактов на еврейских культовых объектах в двух регионах РФ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании граждан Центральной Азии и России в Красноярске и Пятигорске, которые планировали теракты в синагоге и здании еврейской религиозной общины.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращено совершение террористических актов на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях, планировавшихся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации (МТО)", - заявили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ЦОС, теракты "готовились под предлогом защиты интересов граждан Государства Палестина, пострадавших в ходе палестино-израильского конфликта".

"В действительности целью членов МТО являлось разжигание межнациональной розни, с целью спровоцировать массовые выступления на территории Российской Федерации, аналогичные антисемитским беспорядкам в Республике Дагестан в октябре 2023 года", - сообщили в ФСБ.

В результате оперативных мероприятий в Красноярске задержаны двое выходцев одной из стран Центрально-Азиатского региона, "осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства на территории городской синагоги".

Кроме того, в Пятигорске задержан гражданин РФ, планировавший совершение поджога здания еврейской религиозной общины с использованием бутылок с зажигательной смесью.

В ЦОС заявили, что из оборудованного задержанными в одном из заброшенных строений в Красноярске тайника изъяты прекурсоры для изготовления взрывчатого вещества и поражающие элементы.

В отношении них возбуждено дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту), части 3 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ.

У мужчины, задержанного в Пятигорске, изъяты два ножа и "средства связи, содержащие переписку с зарубежным координатором преступной деятельности в мессенджере Telegram".

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункта "а" части 2 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ.

"ФСБ России в очередной раз напоминает, что члены террористических организаций ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях, мессенджерах Telegram и WhatsApp с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность", - сказали в ЦОС.

Пятигорск Красноярск ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

251 беспилотник уничтожен над территорией России в ночь на понедельник

В Белгородской области без света остаются 5,4 тыс. жителей в 24 населенных пунктах

Ограничения на полеты введены в аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика

Ограничения на полеты введены в аэропортах Сочи, Нижнего Новгорода и Геленджика
Военная операция на Украине

Почти 40 тыс. человек в Белгородской области остались без света после обстрелов ВСУ

В результате удара ВСУ по Белгородской области есть повреждения системы энергоснабжения

Экс-министр здравоохранения Дагестана Беляева арестована по делу о мошенничестве

Что произошло за день: воскресенье, 5 октября

Военная операция на Украине

Военные РФ ударом "Искандера" уничтожили РЗСО HIMARS в Харьковской области

Несколько квартир разрушены после взрыва газа в многоквартирном доме в ЛНР

Военная операция на Украине

В ходе удара по военным объектам на Украине был применен гиперзвуковой комплекс "Кинжал"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2417 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });