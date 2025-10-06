Грузоотправителей обяжут согласовывать заявки на перевозку грузов с ж/д операторами

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Грузоотправителей могут обязать согласовывать заявки на перевозку грузов с железнодорожными операторами. Соответствующий законопроект с поправками к статье 11 федерального закона "Устав железнодорожного транспорта" подготовлен Минтрансом и опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Статью 11 ж/д устава предлагается дополнить частью следующего содержания: "если перевозка планируется в вагонах, не принадлежащих перевозчику или грузоотправителю, заявка представляется перевозчику после ее согласования с владельцем вагонов, указанным в заявке".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующим законодательством не предусмотрено обязательное согласование грузоотправителем заявки на перевозку грузов в не принадлежащих ему вагонах с ж/д оператором. "Отсутствие такой обязанности дестабилизирует ритмичность перевозок, приводит к неэффективному использованию железнодорожных путей общего пользования и негативно влияет на качество планирования перевозок", - сказано там.

Необходимость такого согласования объясняется гарантией выполнения заявки - так как ж/д оператор должен заранее подтвердить свою готовность и возможность выделить нужное количество вагонов в требуемые сроки, а также стабильностью планирования.

"Для эффективной работы сети критически важно, чтобы после согласования заявки на перевозку грузов формы ГУ-12 с оператором, выбранный оператор оставался неизменным. Частая смена оператора по уже согласованной заявке дестабилизирует планирование и создает риски невыполнения перевозки. Изменение оператора должно быть исключением и возможно только по инициативе самого оператора, если он по объективным причинам больше не может обеспечить выполнение заявки", - говорится в документе.

При этом законопроектом предусмотрено, что перевозчик по обращению грузоотправителя вправе внести изменения в согласованную заявку.