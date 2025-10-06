Поиск

Грузоотправителей обяжут согласовывать заявки на перевозку грузов с ж/д операторами

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Грузоотправителей могут обязать согласовывать заявки на перевозку грузов с железнодорожными операторами. Соответствующий законопроект с поправками к статье 11 федерального закона "Устав железнодорожного транспорта" подготовлен Минтрансом и опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Статью 11 ж/д устава предлагается дополнить частью следующего содержания: "если перевозка планируется в вагонах, не принадлежащих перевозчику или грузоотправителю, заявка представляется перевозчику после ее согласования с владельцем вагонов, указанным в заявке".

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующим законодательством не предусмотрено обязательное согласование грузоотправителем заявки на перевозку грузов в не принадлежащих ему вагонах с ж/д оператором. "Отсутствие такой обязанности дестабилизирует ритмичность перевозок, приводит к неэффективному использованию железнодорожных путей общего пользования и негативно влияет на качество планирования перевозок", - сказано там.

Необходимость такого согласования объясняется гарантией выполнения заявки - так как ж/д оператор должен заранее подтвердить свою готовность и возможность выделить нужное количество вагонов в требуемые сроки, а также стабильностью планирования.

"Для эффективной работы сети критически важно, чтобы после согласования заявки на перевозку грузов формы ГУ-12 с оператором, выбранный оператор оставался неизменным. Частая смена оператора по уже согласованной заявке дестабилизирует планирование и создает риски невыполнения перевозки. Изменение оператора должно быть исключением и возможно только по инициативе самого оператора, если он по объективным причинам больше не может обеспечить выполнение заявки", - говорится в документе.

При этом законопроектом предусмотрено, что перевозчик по обращению грузоотправителя вправе внести изменения в согласованную заявку.

Минтранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Матвиенко предложила обязать трудоспособных безработных платить ежегодные взносы за ОМС

Матвиенко предложила обязать трудоспособных безработных платить ежегодные взносы за ОМС

В ГД внесен проект о приостановке взыскания долгов с граждан на территориях с военным положением

ФСБ сообщила о предотвращении терактов на еврейских культовых объектах в двух регионах РФ

Военная операция на Украине

251 беспилотник уничтожен над территорией России в ночь на понедельник

В Белгородской области без света остаются 5,4 тыс. жителей в 24 населенных пунктах

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7297 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20251 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2417 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });