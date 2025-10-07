Президент РФ провел оперативное совещание с членами Совбеза

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, вернувшись из Санкт-Петербурга в Москву, провел во вторник оперативное совещание с членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вечером по возвращении в Москву президент Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.

По его информации, в совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента Сергей Иванов.