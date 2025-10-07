Глава Генштаба доложил о массированных ударах по военным целям и объектам ВПК Украины

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российские войска продолжают целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины, заявил глава Генштаба Валерий Герасимов.

"Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности", - сказал Герасимов в ходе совещания президента РФ с руководством Минобороны и Генштаба.

"Товарищ Верховный Главнокомандующий, соединения и воинские части Объединенной группировки войск продолжат вести наступательные действия в соответствии с утвержденным замыслом", - подчеркнул он.