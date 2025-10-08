В Думу внесли поправки о штрафах за рекламу онлайн-казино и сервисов ставок

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект № 1035032-8, вводящий штрафы за рекламу онлайн-казино и сервисов ставок. Его внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по молодежной политике Артемом Метелевым.

"Законопроектом вводится специальная ответственность за нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе основанных на риске игр, пари. Одновременно вводится ответственность за повторность нарушения", - говорится в пояснительной записке к документу.

Предлагается ввести административную ответственность за распространение информации о нелегальных организаторах азартных игр, азартных играх, лотереях и "которую невозможно квалифицировать как рекламу", а также усиленная административная ответственность за повторное совершение правонарушения.

Предлагаемые максимальные размеры административного штрафа (для граждан - до 500 тысяч рублей, должностных лиц - до 1,5 млн рублей, юрлиц - до 7 млн рублей), по мнению авторов, "позволят исключить материальную выгоду от совершения данного правонарушения".

Также в качестве возможного административного наказания за распространение информации о нелегальных организаторах азартных игр, азартных играх, лотереях предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток для юрлиц.

"Практика, когда к вовлечению в незаконные азартные игры привлекаются успешные певцы и блогеры, приобретает все более массовый характер, - говорится в пояснительной записке. - При этом действующими правовыми нормами для них не предусмотрена никакая ответственность. В настоящее время существует административная ответственность за нарушение требований к рекламе азартных игр, за нарушение требований к блокировке для провайдеров хостинга или владельцев сайта, но нет ответственность для медийного лица, которое, преследуя цели личного обогащения, на камеру показывает, как выигрывает деньги, играя в онлайн-казино".

Таким образом, введение отдельного состава административной ответственности, предусматривающего наказание за пропаганду нелегальных организаторов азартных игр, обусловлено тем, что зачастую действия стримеров и блогеров невозможно однозначно квалифицировать как рекламу.

"К примеру, когда такие лица размещают реферальные ссылки в закрепленном комментарии под видео или демонстрируют успешную игру в нелегальные онлайн-казино на стримах, показывая якобы многомиллионные выигрыши, их действия формально невозможно отнести к рекламе, однако фактически данные действия позволяют приводить новых игроков к нелегальным организаторам азартных игр", - говорится в записке.