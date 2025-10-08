Поиск

Лавров допустил, что план Трампа по Газе реалистичен, если его примут палестинцы

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - План администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Сектора Газа лучшее, что сейчас есть "на столе", он реалистичен в случае, если его примут палестинцы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"План реалистичный, если его примут палестинцы. Конечно, мы желаем успеха тем непрямым переговорам, которые сейчас проходят в Египте с участием Турции, Египта, Катара, США и, естественно, Израиля. Они через посредников договариваются с ХАМАС. Безусловно, важно прекратить все боевые действия", - сказал Лавров в интервью проекту "Мосты на Восток", фрагмент которого опубликован в среду на сайте МИД.

По словам Лавров, Трамп предложил план из 20 пунктов, в которых "упоминается слово "государственность", но сформулировано все это достаточно общо".

При этом, как указал глава МИД РФ, исходя из контекста плана, "речь идет только о том, что останется от сектора Газа", а Западный берег реки Иордан "в этом контексте не упоминается".

"Но мы реалисты. Понимаем, что это лучшее, что сейчас есть "на столе". По крайней мере, лучшее с точки зрения приемлемости для арабов, "неотторжения" Израилем", - сказал Лавров.

Вместе с тем, подчеркнул Лавров, "решение Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН (по созданию Палестинского государства) никто не отменял". "Государство должно быть создано", - сказал министр.

МИД ХАМАС Израиль США Сергей Лавров
