Путин и Нетаньяху обсудили Ближний Восток, в том числе в контексте плана Трампа

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает в понедельник сайт Кремля.

В телеграм-канале Кремля в свою очередь сообщается, что Путин и Нетаньяху обсудили развитие событий на Ближнем Востоке.

"Обстоятельно обсуждено текущее развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте выдвинутого президентом США плана по нормализации в секторе Газа. Владимир Путин подтвердил неизменную позицию России в пользу комплексного урегулирования палестинского вопроса на известной международно-правовой основе", - говорится в сообщении в телеграм-канале.

В нем отмечается, что был проведён обмен мнениями по другим региональным темам. "В частности, высказана заинтересованность в поиске переговорных развязок по ситуации вокруг иранской ядерной программы и в дальнейшей стабилизации в Сирии", - сообщает Кремль.

Кроме того, накануне дня рождения президента РФ премьер-министр Израиля выразил ему самые добрые пожелания.

"Со своей стороны президент России поздравил Биньямина Нетаньяху и израильский народ с наступлением еврейского праздника Суккот", - говорится в сообщении.