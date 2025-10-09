Суд свободил от наказания экс-сотрудников банка "Волга-Кредит", виновных в хищении 1,7 млрд руб.

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Самары признал бывших сотрудников отдела по обслуживанию физических лиц банка "Волга-кредит" (Самара) Анну и Ольгу Золотовых виновными в хищении средств кредитной организации на сумму более 1,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

"Подсудимые приговорены к 3 годам 2 месяцам лишения свободы, от назначенного наказания освобождены в связи с его фактическим отбытием", - говорится в сообщении.

Заявленный АСВ в интересах банка гражданский иск удовлетворен в размере более 1,7 млрд рублей.

С апреля по декабрь 2014 года председатель правления совместно с председателем совета директоров банка, директором департамента информационных технологий, начальником отдела по обслуживанию физических лиц и другими работниками и иными причастными лицами в составе организованной группы похитили более 1,7 млрд. рублей, размещенных во вкладах не менее 2,87 тыс. граждан.

Хищения со счетов вкладчиков совершались с помощью автоматизированной системы, аналог легальной версии которой был установлен на служебные компьютеры.

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Волга-кредит" в декабре 2014 года в связи с тем, что кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику и не создавала резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам. В феврале 2015 года Арбитражный суд Самарской области признал банк банкротом, конкурсным управляющим было утверждено АСВ.

Банк "Волга-кредит" по итогам трех кварталов 2014 года занимал 296-е место по размеру активов и 197-е место по объему средств физлиц в рэнкинге российских банков "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".