Поиск

Суд свободил от наказания экс-сотрудников банка "Волга-Кредит", виновных в хищении 1,7 млрд руб.

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Самары признал бывших сотрудников отдела по обслуживанию физических лиц банка "Волга-кредит" (Самара) Анну и Ольгу Золотовых виновными в хищении средств кредитной организации на сумму более 1,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

"Подсудимые приговорены к 3 годам 2 месяцам лишения свободы, от назначенного наказания освобождены в связи с его фактическим отбытием", - говорится в сообщении.

Заявленный АСВ в интересах банка гражданский иск удовлетворен в размере более 1,7 млрд рублей.

С апреля по декабрь 2014 года председатель правления совместно с председателем совета директоров банка, директором департамента информационных технологий, начальником отдела по обслуживанию физических лиц и другими работниками и иными причастными лицами в составе организованной группы похитили более 1,7 млрд. рублей, размещенных во вкладах не менее 2,87 тыс. граждан.

Хищения со счетов вкладчиков совершались с помощью автоматизированной системы, аналог легальной версии которой был установлен на служебные компьютеры.

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Волга-кредит" в декабре 2014 года в связи с тем, что кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику и не создавала резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам. В феврале 2015 года Арбитражный суд Самарской области признал банк банкротом, конкурсным управляющим было утверждено АСВ.

Банк "Волга-кредит" по итогам трех кварталов 2014 года занимал 296-е место по размеру активов и 197-е место по объему средств физлиц в рэнкинге российских банков "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

ЦБ РФ Волга-кредит АСВ Агентство по страхованию вкладов Самара
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ушаков заявил, что договоренности между Путиным и Трампом работают

Ушаков заявил, что договоренности между Путиным и Трампом работают
Авиакатастрофа в Актау

Путин сказал, что экипажу самолета AZAL предлагали совершить посадку в Махачкале

Путин сказал, что экипажу самолета AZAL предлагали совершить посадку в Махачкале
Авиакатастрофа в Актау

Путин напомнил Алиеву, что принес извинения за то, что трагедия с рейсом AZAL произошла в небе над РФ

Авиакатастрофа в Актау

Путин заявил, что среди причин ЧП с самолетом AZAL - присутствие в небе украинского БПЛА

Путин заявил, что среди причин ЧП с самолетом AZAL - присутствие в небе украинского БПЛА
Авиакатастрофа в Актау

Путин считает необходимым дать объективную оценку крушению самолета AZAL в декабре 2024 года

В кабмине заявили, что сроки налогового эксперимента для самозанятых менять не планируется

Военная операция на Украине

Военные РФ нанесли удары по портовым сооружениям, энергоинфраструктуре и хранилищам горючего ВСУ

ВС обязал суды в делах о решениях призывных комиссий проверять заключения экспертов

"Мосбиржа" с 27 октября начнет рассчитывать индекс Ethereum

"Мосбиржа" с 27 октября начнет рассчитывать индекс Ethereum
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7327 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20254 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2434 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });